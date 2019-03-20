Поддержка и наполнение канадского сайта

Добрый день, ищем человека для поддержки сайта на постоянной основе, работа 8 часов в день, 5 дней в неделю. Обязательно знание английского языка, проект рассчитан на канадскую аудиторию. В обязанности будет входить:

1. Добавление контента на сайт.

2. Написание отзывов.

3. Ответы на комментарии пользователей.

4. Написание статей.

5. Поддержка социальных сетей компании.

От вас жду вашу зарплату за месяц и ваш опыт работы.

Внимание: уметь грамотно писать на английском языке обязательно, если у вас нет этого навыка прошу даже не отвечать на это объявление.