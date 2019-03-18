Сфотографировать и залить фотографии на сайт. (Или только залить). Вордпресс. В дальнейшем замена статей, наполнение портфолио. Информацию предоставляем.
Контент-менеджер: организация работ по наполнению книжного ИМ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. дополнение (копирование ссылки из интернета) таблиц в эксель по нескольким параметрам
2. составление таблиц для заливки книг на сайт по прайсам издательств
3.проверка контента
4. возможно долговременное сотрудниество, включающее контакты с издательствами
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Наполнить сайт посвященный рекламе (одностраничник) добавить блоки контакты/каталог/о нас/галерея, вставить текст. Примеры с информацией присутствуют. Сайт на ворд прессе. Добавить форму обратной заявки. Ничего нового придумывать не нужно. Наполнение стандартное Кто мы, чем занимаемся, наши продукты, почему именно мы, и ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужно сформировать 50 ТЗ в соответствии с прилагаемыми требованиями. Бюджет 5 000 руб.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть интернет-магазин товаров для праздника. В магазине есть раздел "корпоратив" с большим количеством подкатегорий, однако в этом разделе на текущий момент нет товаров. Требуется подобрать для раздела "корпоратив" товары. Товары нужно брать - с сайтов наших оптовиков (список предоставим) - ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно вручную обновить цены на сайте, согласно прайс листу. Кол-во позиций 300+. Сайт [url=https://fasad.ua/]https://fasad.ua/[/url]. Цену предлагайте.Завершен5 лет назад
- $5
Разместить 23 товара на сайт на Opencart (Maxi Store), Maraton [b]Фото для товаров[/b] - [url=https://fex.net/919228117660]https://fex.net/919228117660[/url] Пример размещения 1 товара: [url=https://youtu.be/YTvCAu4YlBc]https://youtu.be/YTvCAu4YlBc[/url] [b]Что нужно сделать:[/b] 1) Создать товар с названием (соответствует номеру папке) 2) Все новые товары нужно поднять вверх категории (ручной сортировкой по ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Есть интернет магазин по продаже вейпов и есть 5 его конкурентов. Нужно: 1) найти самые популярные товары в яндекс Вордстат (составить список с количеством запросов) моего магазина 2) Тоже что пункт 1 только для 10 конкурентов Пишите цену ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Необходимо залить 250 товаров на сайт на Wordpress. Фото товаров и описание находятся в группе торговой на Telegram. Нужно просто копировать и заливать на сайт. Обязательно заполнение всех полей : метки, теги и т.д. (это все ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад
На трех сайтах-каталогах аккумуляторов и погрузчиков необходимо проставить по 25 тегов группам карточек товаров. Здесь подробная инструкция, алгоритм добавления: https://docs.google.com/document/d/1JhA6-puujRrgJ8tLwvqiJ9T_i0fN0S4hzxErh0G3grk/edit?usp=sharing - большая просьба внимательно ее изучить и при возникновении вопросов задавать их прямо в личку. Если коротко - ...Завершен5 лет назад
- $23
Для выполнения не требуются специализированные знания. Справиться даже школьник. Главное, делать по инструкции. Срок выполнения: 7 часов. От вас требуется: Собрать сайты популярных казино в конкретных странах и поисковые запросы к ним, с частотностью не менее 1000. От нас: + ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад