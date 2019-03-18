Контент-менеджер: организация работ по наполнению книжного ИМ

Наполнение сайтовЗакрыт31 заявка712 просмотров
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1. дополнение (копирование ссылки из интернета) таблиц в эксель по нескольким параметрам

2. составление таблиц для заливки книг на сайт по прайсам издательств

3.проверка контента

4. возможно долговременное сотрудниество, включающее контакты с издательствами

5 лет назад
guest_15529253588746
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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