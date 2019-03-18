Записать 2 инструкции пополнения аккаунта

Наполнить сайт посвященный рекламе (одностраничник) добавить блоки контакты/каталог/о нас/галерея, вставить текст. Примеры с информацией присутствуют. Сайт на ворд прессе. Добавить форму обратной заявки. Ничего нового придумывать не нужно. Наполнение стандартное Кто мы, чем занимаемся, наши продукты, почему именно мы, и ...