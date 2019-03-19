Выполнить задачу по перемещению 300 объявлений с olx.kz на Авито.

$350
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Необходимо выполнить задачу по перемешению 300 частных коммерческих объявлений с площадки olx.kz на площадку Авито.

Все материалы, ссылки и расходники, если потребуются, предоставлю.

Объявления на тематику реализации мобильной техники от частных лиц.

По срокам даю 3 недели.

20 000 рублей за проект. Оплата по факту либо через БС.

Прошу писать тем кто действительно выполнит вышеизложенную задачу. Не тратьте моё и своё время.

Пишите с пометкой #AvitoWB.ru

5 лет назад
adelkiss1287
Аделина 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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