Добрый день, ищем человека для поддержки сайта на постоянной основе, работа 8 часов в день, 5 дней в неделю. Обязательно знание английского языка, проект рассчитан на канадскую аудиторию. В обязанности будет входить: 1. Добавление контента на сайт. 2. Написание ...
Выполнить задачу по перемещению 300 объявлений с olx.kz на Авито.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить задачу по перемешению 300 частных коммерческих объявлений с площадки olx.kz на площадку Авито.
Все материалы, ссылки и расходники, если потребуются, предоставлю.
Объявления на тематику реализации мобильной техники от частных лиц.
По срокам даю 3 недели.
20 000 рублей за проект. Оплата по факту либо через БС.
Прошу писать тем кто действительно выполнит вышеизложенную задачу. Не тратьте моё и своё время.
Пишите с пометкой #AvitoWB.ru
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