Выполнить задачу по перемещению 300 объявлений с olx.kz на Авито.

Необходимо выполнить задачу по перемешению 300 частных коммерческих объявлений с площадки olx.kz на площадку Авито.

Все материалы, ссылки и расходники, если потребуются, предоставлю.

Объявления на тематику реализации мобильной техники от частных лиц.

По срокам даю 3 недели.

20 000 рублей за проект. Оплата по факту либо через БС.

Прошу писать тем кто действительно выполнит вышеизложенную задачу. Не тратьте моё и своё время.

Пишите с пометкой #AvitoWB.ru