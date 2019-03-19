Статья написана. Необходимо всего несколько доработок. Ищем человека, уже имевшего опыт работы с Вики и желательно, знакомого с модераторами и правилами портала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно форматировать прайс в xml, или наполнить новый сайт согласно выставленным критериям. В общем нужен Ваш совет и информация о сроках и цене работы. Спс.
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