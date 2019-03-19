Нужно форматировать прайс в xml

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок273 просмотра
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Нужно форматировать прайс в xml, или наполнить новый сайт согласно выставленным критериям. В общем нужен Ваш совет и информация о сроках и цене работы. Спс.

5 лет назад
guest_15531532716023
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад