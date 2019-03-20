Требуется менеджер-редактор

Добрый день, ищем человека для поддержки сайта на постоянной основе, работа 8 часов в день, 5 дней в неделю. Обязательно знание английского языка, проект рассчитан на канадскую аудиторию. В обязанности будет входить: 1. Добавление контента на сайт. 2. Написание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что вы должны уметь:
- быть ответственной. Получили задачу - не просто сделали и всё, а проконтролировали, что получен результат. Как пример - получили задачу сделать текст - вы дали его автору или сами написали. Если автору отдали - помните и напоминаете ему о сдаче, чтобы в срок уложиться. Или - заказали дизайнеру что-то - обязательно проконтролировали сроки, если не справился - другому перезаказали. Оправдание типа "ну я же заказала" - не пройдет.
- писать на грамотном русском языке. Вам писать нужно будет далеко не каждый день (вакансия не копирайтера), но если надо - надо это делать без ошибок;
- публиковать тексты на сайтах на вордпрессе. Так, чтобы были абзацы и хорошее оформление;
- обучаться. Работа будет в таск-менеджере, будут инструкции - никто вас на амбразуру не бросит, всегда будет у кого спросить, что почитать как делается. Но этому всему надо будет учиться и достаточно быстро.
Что будете делать:
- Постановка задач авторам-фрилансерам, программистам - контроль выполнения и прием работ;
- Контроль плана работ всех членов команды, его выполнение и отчетность;
- Публикация контента на сайты;
- Написание контента (вакансия не копирайтера, писать вы будете не больше 20% времени и то не факт, что будете, есть авторы и редактор);
- Поиск разной информации;
- Поиск разных специалистов, к примеру - авторы, дизайнеры и т.д;
- Другие разные задачи, которые нужно будет делать. На все будут инструкции и понятное объяснение.
Это полноценная работа 8 часов в день плюс 1 час на обед. В рабочие часы с 8 до 18 часов, можете сами себе выбрать удобный график. С 9 до 18 или с 8 до 17 или с 10 до 19 - сами выбираете, что вам комфортней.
Рабочие дни - 5 дней в неделю.
Рабочее время - Время по МСК плюс-минус 2 часа. Если разница больше - будет трудно с командой взаимодействовать, не подходит.
Сколько будете получать:
Тестовые оплачиваемые 2 недели (8 часов в день плюс 1 час на обед) - 100 долларов или 6500 рублей. Вы обучаетесь, делаете задачи, если все ок и вас и нас всё устраивает - работаем дальше. Оплата дальше:
1 месяц - 250 долларов или 16250 рублей.
2 месяц и далее - 280 долларов или 18500 рублей.
Оплата в первый месяц может быть раз в 2 недели, со второго месяца - раз в месяц. Способы оплаты - обсуждаемы, есть несколько, в разные страны.
Другие условия работы:
- оплачиваемый отпуск 2 недели в год;
- премии в честь Дня Рождения, в годовщину работы в агентстве, 8 марта, на Новый Год;
- индексация оплаты каждый год;
- максимальное делегирование вам задач, никто с палкой за спиной не стоит, но результат - обязателен;
- рост в должности и оплате.
Жду от вас в отклике на вакансию описание вашего опыта.
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