Требуется менеджер-редактор

Что вы должны уметь:

- быть ответственной. Получили задачу - не просто сделали и всё, а проконтролировали, что получен результат. Как пример - получили задачу сделать текст - вы дали его автору или сами написали. Если автору отдали - помните и напоминаете ему о сдаче, чтобы в срок уложиться. Или - заказали дизайнеру что-то - обязательно проконтролировали сроки, если не справился - другому перезаказали. Оправдание типа "ну я же заказала" - не пройдет.

- писать на грамотном русском языке. Вам писать нужно будет далеко не каждый день (вакансия не копирайтера), но если надо - надо это делать без ошибок;

- публиковать тексты на сайтах на вордпрессе. Так, чтобы были абзацы и хорошее оформление;

- обучаться. Работа будет в таск-менеджере, будут инструкции - никто вас на амбразуру не бросит, всегда будет у кого спросить, что почитать как делается. Но этому всему надо будет учиться и достаточно быстро.

Что будете делать:

- Постановка задач авторам-фрилансерам, программистам - контроль выполнения и прием работ;

- Контроль плана работ всех членов команды, его выполнение и отчетность;

- Публикация контента на сайты;

- Написание контента (вакансия не копирайтера, писать вы будете не больше 20% времени и то не факт, что будете, есть авторы и редактор);

- Поиск разной информации;

- Поиск разных специалистов, к примеру - авторы, дизайнеры и т.д;

- Другие разные задачи, которые нужно будет делать. На все будут инструкции и понятное объяснение.

Это полноценная работа 8 часов в день плюс 1 час на обед. В рабочие часы с 8 до 18 часов, можете сами себе выбрать удобный график. С 9 до 18 или с 8 до 17 или с 10 до 19 - сами выбираете, что вам комфортней.

Рабочие дни - 5 дней в неделю.

Рабочее время - Время по МСК плюс-минус 2 часа. Если разница больше - будет трудно с командой взаимодействовать, не подходит.

Сколько будете получать:

Тестовые оплачиваемые 2 недели (8 часов в день плюс 1 час на обед) - 100 долларов или 6500 рублей. Вы обучаетесь, делаете задачи, если все ок и вас и нас всё устраивает - работаем дальше. Оплата дальше:

1 месяц - 250 долларов или 16250 рублей.

2 месяц и далее - 280 долларов или 18500 рублей.

Оплата в первый месяц может быть раз в 2 недели, со второго месяца - раз в месяц. Способы оплаты - обсуждаемы, есть несколько, в разные страны.

Другие условия работы:

- оплачиваемый отпуск 2 недели в год;

- премии в честь Дня Рождения, в годовщину работы в агентстве, 8 марта, на Новый Год;

- индексация оплаты каждый год;

- максимальное делегирование вам задач, никто с палкой за спиной не стоит, но результат - обязателен;

- рост в должности и оплате.

Жду от вас в отклике на вакансию описание вашего опыта.