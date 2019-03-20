Вордпресс. Фиксированная оплата по 5 руб за 1 добавленный товар, всего порядка 800-1000 товаров. Оплата возможна частями. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. Требуется ответственный исполнитель! [b] Только для фрилансеров с отзывами. [/b]
Ввод значений (копировать - вставить + добавить дату/время)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть эксель файл 450 - 500 строк , нужно во внтуренню CRM (типо календаря как в google docs) каждую строку добавить, выбрав дату и время и назваие из строки.
Работа займет примерно от 3 до 4 часов
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