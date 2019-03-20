Собрать базу номеров магазинов рукоделия у вашем городе

$10
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки318 просмотров
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Собрать базу данных (номер телефона+название) действующих магазинов рукоделия у вашем городе(основной товар магазина должен быть бисер).

Один номер телефона - 50грн.

Для подтверждения того, что вы действительно взяли номер действующего магазина рукоделия - вам нужно будет предоставить нам ваши селфи напротив вывесок магазинов, где вы взяли номер с любым свежим выпуском газеты.

Страна только Украина. 

Напишите ваш город в комментариях, чтобы могли выбрать.

5 лет назад
svitlana_tiv
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
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