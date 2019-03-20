Собрать базу номеров магазинов рукоделия у вашем городе

Собрать базу данных (номер телефона+название) действующих магазинов рукоделия у вашем городе(основной товар магазина должен быть бисер).

Один номер телефона - 50грн.

Для подтверждения того, что вы действительно взяли номер действующего магазина рукоделия - вам нужно будет предоставить нам ваши селфи напротив вывесок магазинов, где вы взяли номер с любым свежим выпуском газеты.

Страна только Украина.

Напишите ваш город в комментариях, чтобы могли выбрать.