svitlana_tiv

Необходимо снять качественный видео обзор нашего продукта - эко органайзера для путешествий. Обязательно с голосом. Обязательно снять коробку продукта, открыть коробку, вытащить органайзер, можно наполнить их необходимыми вещами (должно выглядеть дорого). Перед тем как снимать ...
- $10Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Собрать базу данных (номер телефона+название) действующих магазинов рукоделия у вашем городе(основной товар магазина должен быть бисер). Один номер телефона - 50грн. Для подтверждения того, что вы действительно взяли номер действующего магазина рукоделия - ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно придумать несколько вариантов названия бренда детских товаров. Название должно быть на английском языке, лаконичным, запоминающимся и нигде ранее не зарегистрированным.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разработать диплом (на рус.языке) PSD дляпобедителей в конкурсе дизайнеров украшений, который проводится на территории Украины совместно с компанией SWAROVSKI. Конкурс «Жажда путешествий» посвящен новой коллекции страз Swarovski весна/лето2019 WANDERLUST. С презентацией новой коллекции можно ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, Татьяна! Хочу предложить роботу. Требуется создать предварительный макет коробки для упаковки подушки. Макет нужно предоставить в развернутом и сложеном виде. Подробное ТЗ исполнителю тут.Завершен7 лет назад
- $30
Требуется создать предварительный макет коробки для упаковки подушки. Макет нужно предоставить в развернутом и сложеном виде. Подробное ТЗ исполнителю тут.Завершен7 лет назад
- $80
Здесь можно посмотреть требования к заданию: ТЗ TAKTOS HOME LOGOЛоготипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад