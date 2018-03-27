svitlana_tiv

Светлана Тивилик svitlana_tiv

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Снять видео обзор продукта - Эко органайзера для путешествий
Рада сотрудничеству! Светлана четко объяснила задачу, была на связи. Оплата в срок. Рекомендую!
Очень довольны работой Марии. Быстро, профессионально. Спасибо.
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Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
$20
10 баллов
7 лет назад
Придумать название бренда детских товаров
Светлана отличный заказчик. Четкий бриф, быстрая оплата. Рад был сотрудничеству. Всем рекомендую.
Стас подобрал даже больше вариантов, чем изначально договаривались! Огромное спасибо! Всем рекомендую.
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Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн диплома
Всегда приятно сотрудничать с Светланой и Настей, Наверное я притягиваю в последнее время хороших заказчиков. Буду рада сотрудничать и дальше.
Выполнили все четко по нашим пожеланиям.
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NadiaKo
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
7 лет назад
Требуется создать предварительный макет коробки для упаковки подушки.
Приятно было работать со Светланой. Рекомендую.
Рекомендую.
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Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Требуется создать предварительный макет коробки для упаковки подушки.
Очень рада была поработать с Светланой, быстрая оплата, отличный проект.
Отличная работа! Рекомендую!
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