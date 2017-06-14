Наполнение файла эксель артикулами

Необходимо провести жутко монотонную и скучную работу, набить эксэль файл артикулами производителя автозапчастей, из браузера, с сайта алиэкспресс. Имеются оригинальные артикулы, и к ним указаны кросы запчастей других производителей. Всего 2500 позиций запчастей, к ним от 5 до 20 кросов, образец заполнения покажу. Лучше если этим будет заниматься человек имеющий хоть какое то понимание в автозапчастях.

Ссылка на видео описание для задания https://www.youtube.com/watch?v=g4wNvu7XvtA