Сбор информации и наполнение сайта

Ищем КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА и РЕДАКТОРА СТРАНИЦЫ в ФЕЙСБУК. [b]Ежедневные задачи:[/b] - поиск в сети или на Facebook популярных среди пользователей публикаций. - публикация их на сайте WordPress 1 в 1. Копипаст. - нахождение и публикация на странице Facebook фото и видео. [u]Важно!!![/u] В ...
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Мы публикуем объявления на свой сайт.
Используем источники – сайты компаний и доски объявлений.
Объявление содержит до 300 знаков текста, заголовок и 3-4 уникальные картинки.
Контактные данные оставляем без изменений (публикуем данные источника)
Как работаем:
1) регистрируетесь на сайте, заполняете профиль данными из источника (мейл и телефон)
2) создаете объявление
3) сбрасываете ссылку на это объявление и ссылку на источник для проверки и расчета
Каждое объявление оплачивается в размере 30 руб. Всего нужно 20000 объявлений
Подробная инструкция высылается исполнителю по запросу
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