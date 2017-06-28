Сбор информации и наполнение сайта

Мы публикуем объявления на свой сайт.

Используем источники – сайты компаний и доски объявлений.

Объявление содержит до 300 знаков текста, заголовок и 3-4 уникальные картинки.

Контактные данные оставляем без изменений (публикуем данные источника)

Как работаем:

1) регистрируетесь на сайте, заполняете профиль данными из источника (мейл и телефон)

2) создаете объявление

3) сбрасываете ссылку на это объявление и ссылку на источник для проверки и расчета

Каждое объявление оплачивается в размере 30 руб. Всего нужно 20000 объявлений

Подробная инструкция высылается исполнителю по запросу