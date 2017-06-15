Дать обьявления на сайтах

дать авто объявления на сайтах, в ручную.

всего надо разместить 3 обьявления разных автомашин на каждой площадке.

от меня номер телефона, 4-5 фото, список опций авто.

емайл и пароль для указания контактов.

целевой рынок европа.

ваша задача зарегиться на сайтах, и дать обьявление о продаже авто.

все руками, без скриптов, ботов и т.д.

сайты:

avito.ru

auto.ru

mobile.de

autoscout24.de

vibbo.com

coches.net

milanuncios.es

subito.it

lacentrale.fr (здесь цену надо поставить ниже)

otomoto.pl

onliner.by

nederlandmobiel.nl

anwb.nl

autokopen.nl

marktplaats.nl

ваша цена и сроки?

оплата яндекс деньги, после завершения.