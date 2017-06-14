Креативно наполнить 50 постов на сайт

Здравствуйте, ищем исполнителя который имеет навыки журналиста и сможет придумать классный заголовок и подобрать картинку к статье что бы она прям привлекала перейти и прочесть пост.

Ваша задача:

1. Наполнить статью на сайт (все материалы дадим)

2. Придумать крутой заголовок

3. Подобрать картинку которая реально будет на себя тянуть внимание пользователя

Заголовок и картинка поста должно так зацепить что бы пользователь захотел перейти и прочитать статью. работы много и проектов несколько штук. Справитесь с этим дадим еще!!!