Заполнение сайта по металлоконструкциям

Нужно заполнять сайт по металлоконструкциям.

Сайт сделан на Joomla.

Адрес сайта: http://www.kmk-m.ru

Основные требования:

- знание html, css

- базовые знания Photoshop (добавление водяного знака на картинку, обрезка картинки и т.д.)

Алгоритм работы:

Я даю текст, по возможности даю картинки, даю прайс-лист - это все нужно аккуратно оформить на странице сайта.

Должно получиться что-то типа этой страницы:

http://www.kmk-m.ru/katalog-produktsii/teplitsyi-iz-polikarbonata-teplitsyi-v-voronezhe.html

От Вас ориентировочную цену за заполнение одной страницы если она будет похожа на эту:

http://www.kmk-m.ru/katalog-produktsii/teplitsyi-iz-polikarbonata-teplitsyi-v-voronezhe.html