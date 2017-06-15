Перенести статьи/меню/категории с одного сайта на другой joomla 3.0

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Нужно перенести контент с одного сайта на другой joomla 3.0

Joomla
7 лет назад
ElenaSmile
Елена 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад