Поиск информации в интернете

Нужно заполнять сайт по металлоконструкциям. Сайт сделан на Joomla. Адрес сайта: http://www.kmk-m.ru Основные требования: - знание html, css - базовые знания Photoshop (добавление водяного знака на картинку, обрезка картинки и т.д.) Алгоритм работы: Я даю текст, по возможности даю картинки, даю прайс-лист ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти определенный курс в интернете и предоставить его мне.
Вся информация по поиску курса будет предоставлена.
Если материалы трудно найти, то мы обсуждаем как лучше сделать поиск материала
и в короткие сроки предоставить его мне.
Ваша задача также скачать материал, если нужно разбить его на куски, если скажем материалы
обьемные по 10,20,30 Гб. и предоставить мне по кускам последовательно, чтобы я
смог закачать себе все части последовательно.
Работа очень легкая, но нужно просто следить, чтобы материалы скачались
без проблем и без обрыва в скачивании и курс был полностью мне предоставлен.
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