Поиск информации в интернете

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок312 просмотров
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Нужно найти определенный курс в интернете и предоставить его мне.

Вся информация по поиску курса будет предоставлена.

Если материалы трудно найти, то мы обсуждаем как лучше сделать поиск материала

и в короткие сроки предоставить его мне.

Ваша задача также скачать материал, если нужно разбить его на куски, если скажем материалы

обьемные по 10,20,30 Гб. и предоставить мне по кускам последовательно, чтобы я

смог закачать себе все части последовательно.

Работа очень легкая, но нужно просто следить, чтобы материалы скачались

без проблем и без обрыва в скачивании и курс был полностью мне предоставлен.

7 лет назад
vetrus78
Виталий 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
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