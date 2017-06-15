База e-mail адресов масажистов, реабилитологов

Нужно заполнять сайт по металлоконструкциям. Сайт сделан на Joomla. Адрес сайта: http://www.kmk-m.ru Основные требования: - знание html, css - базовые знания Photoshop (добавление водяного знака на картинку, обрезка картинки и т.д.) Алгоритм работы: Я даю текст, по возможности даю картинки, даю прайс-лист ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна база e-mail адресов по Украине следующих специалистов
- массажистов
- реабилитологов,
- мануальных терапевтов,
- остеопатов,
- кинезиотерапевтов,
- рефлексотерапевтов;
- гомеопатов
Данные должны быть представленны в теблице эксель в следующем виде
1) Город
2) Имя(обезательно) и отчество (желательно)
3) специальность (указаны выше)
4) е-mail
Робота счытается выполненна, когда 85% базы реальна
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