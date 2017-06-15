База e-mail адресов масажистов, реабилитологов

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Нужна база e-mail адресов по Украине следующих специалистов

- массажистов

- реабилитологов,

- мануальных терапевтов,

- остеопатов,

- кинезиотерапевтов,

- рефлексотерапевтов;

- гомеопатов

Данные должны быть представленны в теблице эксель в следующем виде

1) Город

2) Имя(обезательно) и  отчество (желательно)

3) специальность (указаны выше)

4) е-mail

Робота счытается выполненна, когда 85% базы реальна

7 лет назад
guest_14727583791633
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад