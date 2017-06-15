Требуется добавление картинок в 20 материалов женской тематики.

Требуется добавить картинки и видео в материалы на ИНФОРМАЦИОнном сайте. Тематики: дети, рецепты. Оплата 5 рублей за фото и 5 рублей за видео. В итоге материал выходит на 70-110 рублей. К картинкам прописывается альт и подпись. Это я научу. Оплата на веб-мани и Яндекс. деньги.

Сайт на вордпрессе, желательно опыт. Или усидчивость и желание. Картинки ищутся через Яндекс или Гугл. Сложностей особых нет, но требуется немного фантазии.

Желательно быть мамой, или разбираться в "кухонной тематике".