Требуется человек на полную занятость. Нужны следующие качества: Знание русского и английского (хорошая грамотность), сообразительность, быстрая обучаемость, знание фотошопа.
Требуется добавление картинок в 20 материалов женской тематики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется добавить картинки и видео в материалы на ИНФОРМАЦИОнном сайте. Тематики: дети, рецепты. Оплата 5 рублей за фото и 5 рублей за видео. В итоге материал выходит на 70-110 рублей. К картинкам прописывается альт и подпись. Это я научу. Оплата на веб-мани и Яндекс. деньги.
Сайт на вордпрессе, желательно опыт. Или усидчивость и желание. Картинки ищутся через Яндекс или Гугл. Сложностей особых нет, но требуется немного фантазии.
Желательно быть мамой, или разбираться в "кухонной тематике".
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