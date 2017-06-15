Загрузка контента на сайт. WordPress 4.7.5.

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1. В раздел фотогаллерея загрузить фотографии. 2. В раздел Новости загрузить тесты с фото. 3. В раздел Туры краткую инфо. 4. В раздел Группа - фото музыкантов и краткое описание.

WordPress
7 лет назад
ankor11
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад