Перенести информацию с сайта в excel

Всё сделано качественно и в срок. Опыта у меня мало по переносу информации, поэтому четкого задания не поставила и неоднократно что-то меняла. Григорий быстро все изменения реализовывал. Совместная работа мне очень понравилась. Коммуникации на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.