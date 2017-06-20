Перенести информацию с сайта в excel

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Перенести информацию в excel. Нужны: название, фото, код, текстовое описание

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7 лет назад
Liudmila16
Людмила 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
16 дней назад
Выбранный исполнитель
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$25
1 день
Всё сделано качественно и в срок. Опыта у меня мало по переносу информации, поэтому четкого задания не поставила и неоднократно что-то меняла. Григорий быстро все изменения реализовывал. Совместная работа мне очень понравилась. Коммуникации на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
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