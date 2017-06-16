Наполнение каталога магазина на 1С-Битрикс

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки306 просмотров
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На проект для наполнения каталога (копипаст) ищем исполнителя. Система 1С-Битрикс. Наличие сертификата прохождения курса контент-менеджер 1С-Битрикс будет плюсом.

Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен.

7 лет назад
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад