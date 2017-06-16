добрый день! нужно заполнить сайт . и его продвигать
Перенос контента с сайта на Битрикс на другой сайт Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо будет произвести следующий состав работ:- создание тестовой копии сайта http://buketi.ru/ на нашем сервере- создание тестовой копии сайта http://138.201.206.174/ на вашем сервере- экспортирование информационных блоков из типа "Каталоги", а именно:информационный блок "Подарки к букету"информационный блок "Цветы"экспортирование информационных блоков из типа "Кластеры", а именно:информационный блок "Букет из гвоздик (цифры)"информационный блок "Букет из гербер (цифры)"информационный блок "Букет из ирисов (цифры)"информационный блок "Букет из пионов (цифры)"информационный блок "Букет из роз (цифры)"информационный блок "Букет из хризантем (цифры)"информационный блок "Букеты для профессии"информационный блок "Букеты из тюльпанов (цифры)"информационный блок "Букеты по длине"информационный блок "Букеты по цене"информационный блок "Возраст"информационный блок "Времена года"информационный блок "Гороскоп"информационный блок "Даты"информационный блок "Женские имена"информационный блок "Конкуренты"информационный блок "Корзины цветов"информационный блок "Конкуренты"информационный блок "Корзины цветов"информационный блок "КУДА В"информационный блок "Метро"информационный блок "О нас"информационный блок "Приметы"информационный блок "Психотипы"информационный блок "Свадьба"информационный блок "Стиль"информационный блок "Страницы"информационный блок "Улицы и переулки"информационный блок "Шоссе Москвы и Подмосковья"информационный блок "Эмоции"- импортирование информационных блоков из п. 3 и п.4 в на тестовый сайт http://138.201.206.174/- перенос папки с изображениями товаров каталога (папка upload) с сайта http://buketi.ru/ на http://138.201.206.174/Порядок выполнения работ:1. развернута тестовая копия сайта http://buketi.ru/2. развернута тестовая копия сайта http://138.201.206.174/3. произведен импорт информационных блоков с тестовый сайт http://138.201.206.174/4. произведен перенос папки, хранящую изображения товаров каталога (папка upload) на тестовый сайт http://138.201.206.174/. Изображения перенесенных товаров на тестовый сайт http://138.201.206.174/ соответствуют изображениям товаров на сайте http://buketi.ru/5. контент перенесен с тестового сайта http://buketi.ru/ на тестовый сайт http://138.201.206.174/ корректно6. производим перенос контента на боевой сайт http://138.201.206.174/Критерии выполнения задачи :1. перенесен контент (каталог) с тестовго сайта http://buketi.ru/ на тестовый сайт http://138.201.206.174/2. перенесен контент (каталог) с боевого сайта http://buketi.ru/ на боевой сайт http://138.201.206.174/3. Элементы в каталога на сайте отображаются http://138.201.206.174/. Изображения и характеристики товаров соответствуют товарам на сайте http://buketi.ru/.
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