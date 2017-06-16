Интернет магазин

На проект для наполнения каталога (копипаст) ищем исполнителя. Система 1С-Битрикс. Наличие сертификата прохождения курса контент-менеджер 1С-Битрикс будет плюсом. Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен.
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добрый день!
нужно заполнить сайт . и его продвигать
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