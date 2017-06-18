Нужен контент менеджер на сайт Вордпресс

Добрый день Требуется контент-менеджер с хорошим опытом в публикации и оформлении материалов. Тематика статей - туризм, Азия. Блог на английском языке. Поэтому крайне желательно - знание английского на среднем уровне. Вам нужно будет: 1) Найти соответствующие картинки в Интернет + редактирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент менеджер для наполнения сайта на Вордпресс. Тематика "Развлекательная". Много картинок. Работа с картинками (скачивание, обработка) - это делается массово в течении 1 минуты. Научу.
В обязанности входит:
1. Публикация материала на сайте. (копипаст) Написание заголовка, форматирование статьи, размещение картинок, иногда редко видео, написание короткого текста-вступления - 500 зн. Источники предоставляю.
2. Сохранение готовой ссылки в Гугл док.
Требования к кандидату:
1. Умение, опыт работы с Вордпресс.
2. Начальные знания Photoshop или других графических редакторов, для простой обработки картинок.
3. Грамотность русского языка.
4. Умение писать тексты - рерайт\копирайт
5. Ответственность и порядочность.
6. Иметь скайп, не пропадать
Работа на постоянной основе. Количество материала - 12 статей в рабочий день, 6 в выходные и праздники = 72 в неделю. По времени привязки нет, можно сделать объем на неделю вперед за 3-4 дня например и остальное время заниматься своими делами.
Оплата: 2000 р. в неделю. Оплата каждый понедельник.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
необходимо будет произвести следующий состав работ:- создание тестовой копии сайта [url=http://buketi.ru/]http://buketi.ru/[/url] на нашем сервере- создание тестовой копии сайта [url=http://138.201.206.174/]http://138.201.206.174/[/url] на вашем сервере- экспортирование информационных блоков из типа "Каталоги", а именно:информационный блок "Подарки к букету"информационный блок "Цветы"экспортирование информационных блоков из ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
добрый день! нужно заполнить сайт . и его продвигатьНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
На проект для наполнения каталога (копипаст) ищем исполнителя. Система 1С-Битрикс. Наличие сертификата прохождения курса контент-менеджер 1С-Битрикс будет плюсом. Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Все товары введены, нужно добавить описание и фото Оплата в концеНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Требуется добавить картинки и видео в материалы на [b]ИНФОРМАЦИОнном сайте[/b]. Тематики: дети, рецепты. Оплата 5 рублей за фото и 5 рублей за видео. В итоге материал выходит на [b]70-110 рублей[/b]. К картинкам прописывается альт и ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
1. В раздел фотогаллерея загрузить фотографии. 2. В раздел Новости загрузить тесты с фото. 3. В раздел Туры краткую инфо. 4. В раздел Группа - фото музыкантов и краткое описание.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно наполнить каталог тату оборудования, взять с текстовой части и расфасовать в нужные поля значения. Сохранить по одному фотку на комп и залить. (копи паст). Работа в windows приложении.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести контент с одного сайта на другой joomla 3.0Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна база e-mail адресов по Украине следующих специалистов - массажистов - реабилитологов, - мануальных терапевтов, - остеопатов, - кинезиотерапевтов, - рефлексотерапевтов; - гомеопатов Данные должны быть представленны в теблице эксель в следующем виде 1) Город 2) Имя(обезательно) и отчество (желательно) 3) специальность (указаны выше) 4) е-mail Робота счытается ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад