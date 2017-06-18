Нужен контент менеджер на сайт Вордпресс

Требуется контент менеджер для наполнения сайта на Вордпресс. Тематика "Развлекательная". Много картинок. Работа с картинками (скачивание, обработка) - это делается массово в течении 1 минуты. Научу.

В обязанности входит:

1. Публикация материала на сайте. (копипаст) Написание заголовка, форматирование статьи, размещение картинок, иногда редко видео, написание короткого текста-вступления - 500 зн. Источники предоставляю.

2. Сохранение готовой ссылки в Гугл док.

Требования к кандидату:

1. Умение, опыт работы с Вордпресс.

2. Начальные знания Photoshop или других графических редакторов, для простой обработки картинок.

3. Грамотность русского языка.

4. Умение писать тексты - рерайт\копирайт

5. Ответственность и порядочность.

6. Иметь скайп, не пропадать

Работа на постоянной основе. Количество материала - 12 статей в рабочий день, 6 в выходные и праздники = 72 в неделю. По времени привязки нет, можно сделать объем на неделю вперед за 3-4 дня например и остальное время заниматься своими делами.

Оплата: 2000 р. в неделю. Оплата каждый понедельник.