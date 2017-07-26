Публикация и оформление статей Блога - Туризм

Добрый день

Требуется контент-менеджер с хорошим опытом в публикации и оформлении материалов.

Тематика статей - туризм, Азия.

Блог на английском языке.

Поэтому крайне желательно - знание английского на среднем уровне.

Вам нужно будет:

1) Найти соответствующие картинки в Интернет + редактирование (этому блоку нужно будет уделить особое внимание).

2) Оформить статью в HTML - все по классике - абзацы p, заголовки h2-h4...

3) Заполнить Метаданные Title, Description, keywords.

4) Оформить обязательные элементы статьи - фото галерея, видео (найти на vimeo, youtube).

5) Редактирование элементов статьи в стилях (цитата, подсказка и т.д.)

Приблизительно, у вас может уйти время на 1 статью - 40-80 минут.

Кол-во материалов 25.