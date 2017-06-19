Работа заключается в том чтобы подобрать картинки к статьям добавить надпись и лого сайта Нужно около 27 картинок. 1 картинка - 15р. размеры:650x300 формат:jpg Тематика: работа в интернете, соц сети, фриланс Список названий статей дам исполнителю Срок сдачи сегодня - завтра в ...
Заполнение тегов и свойств в карточках товаров ИМ медтехники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заполнение тегов и свойств в карточках товаров интернет-магазина медицинской техники, плюс перенос товаров в правильные категории.
Среднее время заполнения тегов и свойств в 1 карточке - 0,5 минуты. Минимальный требуемый порог - 400 карточек в неделю.
Оплата: 4 рубля за 1 карточку с заполненными тегами и свойствами, 1,5 рубля - за перенесенную в правильную категорию 1 карточку. Без предоплаты.
Отчет и проверка раз в неделю, оплата каждое 5-е и 20-е число месяца.
- Похожие заказы
- $7Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Не работает почта в магенто. Не приходят уведомление о регистрации, покупке на сайте клиенту, а также не приходят письма о новом заказе на почту магазина.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу контент-менеджера на добавление товаров на сайт. Все фото и описания есть на сайте поставщика, правда текст описания надо переделать чтоб он был уникальным. Исполнителю высылается прайс по которому он работает. Тематика сайта - товары для ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ребята, разыскивается человек, который готов будет искать отзывы на активные туры! Необходимо добавить общие отзывы на каждого организатора представленного на сайте camplike.ru. Публикуемые отзывы попадают в карточки кэмпов ([url=https://camplike.ru/catalog/tours/117451/]пример[/url]), а также в карточку самого организатора ([url=https://camplike.ru/profile/114808/]пример[/url]). ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Перенести информацию в excel. Нужны: название, фото, код, текстовое описание [url=https://cargolift39.ru/g3377303-dhollandia-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3377303-dhollandia-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3353307-bar-cargolift-zapasnye]https://cargolift39.ru/g3353307-bar-cargolift-zapasnye[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3377295-zepro-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3377295-zepro-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3388092-dautel-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3388092-dautel-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g7001460-anteo-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g7001460-anteo-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3388103-soerensen-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3388103-soerensen-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3388107-mbb-palfinger-hubfix]https://cargolift39.ru/g3388107-mbb-palfinger-hubfix[/url]Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется контент менеджер для наполнения сайта на Вордпресс. Тематика "Развлекательная". Много картинок. Работа с картинками (скачивание, обработка) - это делается массово в течении 1 минуты. Научу. [b]В обязанности входит: [/b] 1. Публикация материала на сайте. (копипаст) Написание заголовка, ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Требуется контент-менеджер с хорошим опытом в публикации и оформлении материалов. Тематика статей - туризм, Азия. Блог на английском языке. Поэтому крайне желательно - знание английского на среднем уровне. Вам нужно будет: 1) Найти соответствующие картинки в Интернет + редактирование ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
необходимо будет произвести следующий состав работ:- создание тестовой копии сайта [url=http://buketi.ru/]http://buketi.ru/[/url] на нашем сервере- создание тестовой копии сайта [url=http://138.201.206.174/]http://138.201.206.174/[/url] на вашем сервере- экспортирование информационных блоков из типа "Каталоги", а именно:информационный блок "Подарки к букету"информационный блок "Цветы"экспортирование информационных блоков из ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
добрый день! нужно заполнить сайт . и его продвигатьНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
На проект для наполнения каталога (копипаст) ищем исполнителя. Система 1С-Битрикс. Наличие сертификата прохождения курса контент-менеджер 1С-Битрикс будет плюсом. Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад