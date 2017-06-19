Заполнение тегов и свойств в карточках товаров ИМ медтехники

Заполнение тегов и свойств в карточках товаров интернет-магазина медицинской техники, плюс перенос товаров в правильные категории.

Среднее время заполнения тегов и свойств в 1 карточке - 0,5 минуты. Минимальный требуемый порог - 400 карточек в неделю.

Оплата: 4 рубля за 1 карточку с заполненными тегами и свойствами, 1,5 рубля - за перенесенную в правильную категорию 1 карточку. Без предоплаты.

Отчет и проверка раз в неделю, оплата каждое 5-е и 20-е число месяца.