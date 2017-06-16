Ищу контент-менеджера на добавление товаров на сайт. Все фото и описания есть на сайте поставщика, правда текст описания надо переделать чтоб он был уникальным. Исполнителю высылается прайс по которому он работает.

Тематика сайта - товары для хобби творчества.

Пример описания ниже, правда цвета будут представлены как отдельная позиция, но с одинаковым описанием.

http://azur.com.ua/ru/shop/markery-ciao/markery-copic-ciao-b-sinie-golubye