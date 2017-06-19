Добавить и отредактировать новые компании на сайте

$300
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для портала - каталог ветклиник и детских садов vetatlas требуется контент-специалист / копирайтер по добавлению и редактирования компаний в каталоге - временно на текущий объем!

Новые карточки - порядка 5000 штук

Старые карточки - порядка 1000 штук

Работает в CMS Битрикс (обязателен опыт работы с CMS).

Задачи - добавить / отредактировать по ТЗ как можно больше компаний.

Написать небольшой текст по ТЗ - описание каждой компании.

Добавить картинки и заполнить другие свойства карточки по инструкции (прикладываю).

Будет организована рабочая группа в скайпе, где будет отслеживаться работа и оперативно решаться вопросы.

Цена новой карточки - 45 рублей.

Цена отредактированной карточки - 35 рублей.

Оплата сдельная по факту выполнения работ, может быть произведена раз в неделю, скажем по пятницам любым удобным Вам способом.

При выполнении плана - доп премия!

ВАЖНО:

P.s. Перед началом работы по проекту необходимо вступить в наши группы:

https://twitter.com/Best_Mother_ru

https://twitter.com/VetatlasRu

https://vk.com/bestmother_ru

https://vk.com/vetatlas_ru

https://www.facebook.com/vetatlas.ru/

https://www.facebook.com/bestmotherru/

7 лет назад
best-mother
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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