Сделать шаблон сбора данных в zennoposter

Нужно наполнить интернет-магазин товарами (кондиционеры). Для начала около 600-800 позиций. На создание одной карточки, в среднем, уходит 4-6 минут. Есть подробная видеоинструкция: https://youtu.be/N5a6NgQ0a8Q. В заявке, пожалуйста, оставляйте цену за позицию и то количество, которое сможете выполнять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно собирать данные со страниц http://firststat.ru/nsinfo?ns=ns.hostland.ru.&zone=ru&type=ns. Нужна возможность задавать ns. В текущем примере это ns.hostland.ru. Нужна выгрузка всех данных из таблицы
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