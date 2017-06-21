Помощник менеджера проектов

Наполнение сайтовЗакрыт46 заявок688 просмотров
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Требуется удаленный помощник менеджера проектов с полной занятостью.

Оклад 15,000 руб + 5,000 руб бонус (при выполнении всех задач)

Обязанности:

* Размещение и проверка контента

* Работа с электронной почтой

* Административные задачи

Требования:

* Аккуратность и пунктуальность

* Наличие высокоскоростного интернета

* Нахождение на рабочем месте  с 9 до 19 по мск!!! понедельник-пятница (нахождение у компьютера обязательно)

* Обучаемость

* Умение быстро и самостоятельно принимать решения

В отклике укажите:

1. Имя

2. Возраст

3. Чем занимались ранее

4. Skype

p/s/ Если вы не можете находиться на рабочем месте в это время, пожалуйста не откликайтесь!!! удаленно с телефона, когда вы пошли по своим делам, не получится работать!

7 лет назад
Tashenka
Наталья 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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