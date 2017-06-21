Привести в порядок фильтр на сайте на Битрикс

Задача для контент-менеджера, потому что всё это делается из админки.

Имеем на сайте фильтр продукции, который состоит из 5 полей с выпадающими списками.

Также имеем файл (табличка), где указаны все правильные соответствия и перечни пунктов для этого фильтра.

Но кое-где на сайте фильтр не соответствует данному файлу.

Задача - пройтись по файлику и сайту, внеся изменения в админке во все эти привязки фильтров, и привести его в вид как в табличке.

ОЧЕНЬ важен опыт подобной работы, потому как привязки фильтров, сами понимаете, меняются не в одном месте (так как полей не 1-2), и новичок может просто не сориентироваться в этом и запутаться.