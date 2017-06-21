Лайки постов ВКонтакте (vk.com)

Нужно наполнить интернет-магазин товарами (кондиционеры). Для начала около 600-800 позиций. На создание одной карточки, в среднем, уходит 4-6 минут. Есть подробная видеоинструкция: https://youtu.be/N5a6NgQ0a8Q. В заявке, пожалуйста, оставляйте цену за позицию и то количество, которое сможете выполнять ...