Простая, но кропотливая задача по сбору данных

Требуется удаленный помощник менеджера проектов с полной занятостью. Оклад 15,000 руб + 5,000 руб бонус (при выполнении всех задач) Обязанности: * Размещение и проверка контента * Работа с электронной почтой * Административные задачи Требования: * Аккуратность и пунктуальность * Наличие высокоскоростного интернета * Нахождение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении ТЗ. В двух словах так. В экселевском файле забиты адреса, нужно через сервис www.mapcoordinates.net/ru узнать их координаты и вбить в соответствующие поля.
Там более 3000 строк, читайте внимательно ТЗ. Ожидаю уложиться в 500 руб, перед тем как откликнуться неплохо будет, если вы попробуете сделать пару строк.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Ищем контент-менеджера с опытом работы от 2-лет. Требования: - хорошее знание CMS wordpress - умения работать с мега тегами - грамотность Желательно: - Знание и понимание того, что такое перелинковка - опыт работы в контентных сайтах Средняя длина статьи: 12.000 символов. Есть плагины ...Завершен6 лет назад
Задача для контент-менеджера, потому что всё это делается из админки. Имеем на сайте фильтр продукции, который состоит из 5 полей с выпадающими списками. Также имеем файл (табличка), где указаны все правильные соответствия и перечни пунктов для этого ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно поддержать лайками посты на странице ВК. "Лайкнуть" несколько верхних постов. Страницу сброшу в личку. Ваш аккаунт ВК должен обладать следующими характеристиками: - количество друзей - не меньше 100. - аккаунт не должен быть аккаунтом бота, фэйковым и т.п. Мгновенный ...Закрыт6 лет назад
- $18
Добрый день. Необходимо заполнить характеристики материалов на сайте. Детально расписано в файле.Завершен6 лет назад
Агенству недвижимости нужно разместить объявления об объектах. Фотографии предоставим. Нужно: - посмотреть как делают конкуренты; - выбрать лучшие фотографии; - написать или заказать качественный продающий текст; - разместить объявления на n1 и avito;Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт http://no1-choice.xyz , сделанный на wordpress. На нем надо заменить контент с русского на английский.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно собирать данные со страниц http://firststat.ru/nsinfo?ns=ns.hostland.ru.&zone=ru&type=ns. Нужна возможность задавать ns. В текущем примере это ns.hostland.ru. Нужна выгрузка всех данных из таблицыНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно наполнить интернет-магазин товарами (кондиционеры). Для начала около 600-800 позиций. На создание одной карточки, в среднем, уходит 4-6 минут. Есть подробная видеоинструкция: https://youtu.be/N5a6NgQ0a8Q. В заявке, пожалуйста, оставляйте цену за позицию и то количество, которое сможете выполнять ...Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть 15 статей в doc-файлах. Статьи около 5-8 тыс знаков. В статьях могут быть картинки (редко), таблицы. Нужно контент перенести в html-вид, без мусора, т.е. сделать вида ========= Заголовок текст текст текст =========== Без всяких ненужных ...Завершен6 лет назад