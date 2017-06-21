Простая, но кропотливая задача по сбору данных

Во вложении ТЗ. В двух словах так. В экселевском файле забиты адреса, нужно через сервис www.mapcoordinates.net/ru узнать их координаты и вбить в соответствующие поля.

Там более 3000 строк, читайте внимательно ТЗ. Ожидаю уложиться в 500 руб, перед тем как откликнуться неплохо будет, если вы попробуете сделать пару строк.