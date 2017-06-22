Публикация объявлений на b2b-marketplace-площадках

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки217 просмотров
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Необходимо осуществить ряд действий в предлагаемом заказчике списке, а именно:1. Разместить объявления в имеющихся аккаунтах (около 10);2. Создать новые аккаунты, наполнить информацией о компании и добавить объявления (около 40)В каждый аккаунт 6 объявлений. Желательно уложиться в 5 дней. Знание английского языка очень пригодится. 

6 лет назад
AlexMoss89
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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