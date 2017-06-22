Размещение контента в modx

Во вложении ТЗ. В двух словах так. В экселевском файле забиты адреса, нужно через сервис [url=http://www.mapcoordinates.net/ru]www.mapcoordinates.net/ru[/url] узнать их координаты и вбить в соответствующие поля. Там более 3000 строк, читайте внимательно ТЗ. Ожидаю уложиться в 500 руб, перед тем ...