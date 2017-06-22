Размещение контента в modx

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно скорректировать контент на 6 страницах.

Размер контента в среднем 1500 - 2000 символов на странице. 

Форматирование должно остаться такое же как и сейчас на сайте.

Пример страницы во вложении.

Жду цену и сроки.

MODX
6 лет назад
alexSamedia
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Ручная регистрация на сайтах

    Требуется качественная регистрация - написать человеческое интересное описание/пост/вопрос на 250 знаков в среднем, заполнить поля, предварительно зарегистрировавшись на ресурсе. Даю список сайтов где нужно зарегиться (разные - и каталоги и форумы и вопросники и т.д.) состоящий ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен человек который наполнит сайт готовым контентом

    Доброе время суток. Ищу человека который наполнит сайт готовым контентом, а так же:[list=1][*]Добавит картинки (как и где их брать укажу лично).[*]Выделит заголовки h2 и h3 (там где это не сделал копирайтер).[*]Составит Title и Description (инструкции ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно от редактировать информацию на сайте

    Добрый вечер!Нужно от редактировать информацию на сайте (наполнение одностраничника)через код хтмл, в разделе Портфолио -заменить изображения (будут даны).Просьба указывать стоимость и срок?Оплата после проделанной работы

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта на Joomla 3: прайсы в таблицах

    ЕСТЬ сайт на Joomla 3 drevenn.ru. Пиломатериалы. НУЖНО обновить/ заменить ассортимент. Прилагаю прайс.   - Полок   - Вагонка липа   - Доска строганая   - Рейка строганая   - Брусок строганый   - Брус строганый   - Погонаж (доборные элементы) Формат наполнения сделать ...

    Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощник менеджера проектов

    Требуется удаленный помощник менеджера проектов с полной занятостью. Оклад 15,000 руб + 5,000 руб бонус (при выполнении всех задач) Обязанности: * Размещение и проверка контента * Работа с электронной почтой * Административные задачи Требования: * Аккуратность и пунктуальность * Наличие высокоскоростного интернета * Нахождение ...

    Наполнение сайтов46 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Простая, но кропотливая задача по сбору данных

    Во вложении ТЗ. В двух словах так. В экселевском файле забиты адреса, нужно через сервис [url=http://www.mapcoordinates.net/ru]www.mapcoordinates.net/ru[/url] узнать их координаты и вбить в соответствующие поля.  Там более 3000 строк, читайте внимательно ТЗ. Ожидаю уложиться в 500 руб, перед тем ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Опубликовать 200 статей на сайте

    Здравствуйте.  Ищем контент-менеджера с опытом работы от 2-лет.  Требования:  - хорошее знание CMS wordpress - умения работать с мега тегами - грамотность Желательно:  - Знание и понимание того, что такое перелинковка - опыт работы в контентных сайтах  Средняя длина статьи: 12.000 символов. Есть плагины ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад