Нужен человек который наполнит сайт готовым контентом

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки292 просмотра
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Доброе время суток. Ищу человека который наполнит сайт готовым контентом, а так же:

  • Добавит картинки (как и где их брать укажу лично).
  • Выделит заголовки h2 и h3 (там где это не сделал копирайтер).
  • Составит Title и Description (инструкции выдам).
  • Убирать лишний css код из исходного документа статьи (если такой будет).
Статьи в вордовских документах, оплата за одну статью - 40р. 

Требование к исполнителю:

  • Умение работать с редактором Wordpress (понимание, что такое шорткоды и как их ставить).
  • Опыт в оформлении статей.
  • Умение составлять качественные title и description с использованием основного ключа + ключи из поисковых подсказок Яндекса.
Подавая заявку составьте title и description для ключа "Аналоги Ламизила".  Его можно прислать в ЛС или в комментарии к заявке. Без выполнения этого условия ваша заявка рассматриваться НЕ БУДЕТ.
7 лет назад
zmeukupo
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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