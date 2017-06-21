Нужен человек который наполнит сайт готовым контентом

Доброе время суток. Ищу человека который наполнит сайт готовым контентом, а так же:

Добавит картинки (как и где их брать укажу лично).

Выделит заголовки h2 и h3 (там где это не сделал копирайтер).

Составит Title и Description (инструкции выдам).

Убирать лишний css код из исходного документа статьи (если такой будет).

Статьи в вордовских документах, оплата за одну статью - 40р.

Требование к исполнителю:

Умение работать с редактором Wordpress (понимание, что такое шорткоды и как их ставить).

Опыт в оформлении статей.

Умение составлять качественные title и description с использованием основного ключа + ключи из поисковых подсказок Яндекса.

Подавая заявку составьте title и description для ключа "Аналоги Ламизила". Его можно прислать в ЛС или в комментарии к заявке. Без выполнения этого условия ваша заявка рассматриваться НЕ БУДЕТ.