Нужен человек который наполнит сайт готовым контентом

Добрый вечер!Нужно от редактировать информацию на сайте (наполнение одностраничника)через код хтмл, в разделе Портфолио -заменить изображения (будут даны).Просьба указывать стоимость и срок?Оплата после проделанной работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток. Ищу человека который наполнит сайт готовым контентом, а так же:
- Добавит картинки (как и где их брать укажу лично).
- Выделит заголовки h2 и h3 (там где это не сделал копирайтер).
- Составит Title и Description (инструкции выдам).
- Убирать лишний css код из исходного документа статьи (если такой будет).
Требование к исполнителю:
- Умение работать с редактором Wordpress (понимание, что такое шорткоды и как их ставить).
- Опыт в оформлении статей.
- Умение составлять качественные title и description с использованием основного ключа + ключи из поисковых подсказок Яндекса.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Компания - торговый центр, продает площади (аренда) и продает рекламные места. Нужно настроить воронку продаж и аналитику по обоим направлениям. Вопросы и условия жду в личку, точного ТЗ нет.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
ЕСТЬ сайт на Joomla 3 drevenn.ru. Пиломатериалы. НУЖНО обновить/ заменить ассортимент. Прилагаю прайс. - Полок - Вагонка липа - Доска строганая - Рейка строганая - Брусок строганый - Брус строганый - Погонаж (доборные элементы) Формат наполнения сделать ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется удаленный помощник менеджера проектов с полной занятостью. Оклад 15,000 руб + 5,000 руб бонус (при выполнении всех задач) Обязанности: * Размещение и проверка контента * Работа с электронной почтой * Административные задачи Требования: * Аккуратность и пунктуальность * Наличие высокоскоростного интернета * Нахождение ...Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт6 лет назад
Во вложении ТЗ. В двух словах так. В экселевском файле забиты адреса, нужно через сервис [url=http://www.mapcoordinates.net/ru]www.mapcoordinates.net/ru[/url] узнать их координаты и вбить в соответствующие поля. Там более 3000 строк, читайте внимательно ТЗ. Ожидаю уложиться в 500 руб, перед тем ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Ищем контент-менеджера с опытом работы от 2-лет. Требования: - хорошее знание CMS wordpress - умения работать с мега тегами - грамотность Желательно: - Знание и понимание того, что такое перелинковка - опыт работы в контентных сайтах Средняя длина статьи: 12.000 символов. Есть плагины ...Завершен6 лет назад
Задача для контент-менеджера, потому что всё это делается из админки. Имеем на сайте фильтр продукции, который состоит из 5 полей с выпадающими списками. Также имеем файл (табличка), где указаны все правильные соответствия и перечни пунктов для этого ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно поддержать лайками посты на странице ВК. "Лайкнуть" несколько верхних постов. Страницу сброшу в личку. Ваш аккаунт ВК должен обладать следующими характеристиками: - количество друзей - не меньше 100. - аккаунт не должен быть аккаунтом бота, фэйковым и т.п. Мгновенный ...Закрыт6 лет назад
- $18
Добрый день. Необходимо заполнить характеристики материалов на сайте. Детально расписано в файле.Завершен6 лет назад
Есть сайт http://no1-choice.xyz , сделанный на wordpress. На нем надо заменить контент с русского на английский.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад