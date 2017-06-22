Ищу помощника на сайт женской тематики на постоянную основу!

$170
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок361 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТРЕБОВАНИЕ: ============================== 

  • Женщина;
  • Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом  (от 1 года);
  • Умение грамотно и интересно писать;
  • Знание редактора WordPress, работать с фото: коллажи, изменить размеры и т.п.;
  • Умение искать информацию в сети;
  • Желательно образование, журналистика или филологическое;
  • Доступность в скайпе или по телефону;
  • Желание работать, ответственность и добросовестность.
ОБЯЗАННОСТИ: ============================== 

  • Поиск тематического материала в сети;
  • Размещение и уникализация текста на сайте, объем 12 материалов в день: статьи, описание к видео, фото подборка;
  • Работа со страницей в Facebook.
ПРИМЕР РАБОТЫ У ДРУГИХ:  ============================== 

Сайты: http://misstits.me    https://krasotka.cc/   http://pic-words.ru/  http://lady-journal.info/   https://zhenray.ru/

Страницы на facebook: ﻿ www.facebook.com/bonjourglamou    https://www.facebook.com/allwommen/  https://www.facebook.com/ladyjournal.life/ https://www.facebook.com/WomParadise/

ОПЛАТА: 10 000 руб в мес + бонусы 

Если вас заинтересовало мое предложение, оставляйте свою заявку. Присылайте примеры текста, портфолио., чем вы занимаетесь в данный момент, ссылки на тексты.

6 лет назад
SergSVK
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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