Наполнение страниц категорий изображениями

Мы сделали интернет-магазин на основе готового решения. Теперь нам нужно разместить красивые изображения в каждую из категорий. Вот сюда: http://prntscr.com/fn5bqa

Хорошо, если вы дизайнер и сможете сделать немного больше, чем просто найти и вставить соответсвуещее разделу изображения, чтобы выглядело лучше чем так: http://prntscr.com/fn5c7o

От вас примеры работ и цена. Вот здесь размещен сам шаблон: http://89.253.227.48/