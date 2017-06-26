Задание несложное. По инструкции. Идеально подходит для тех, у кого нет особого опыта. НО! Работаем только с грамотными ответственными людьми, с хорошим знанием письменного русского языка, с теми, кто не пропадает на неделю и ценит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Необходимо наполнить магазин на Etsy.com. (LovesSwimwear)
Задача - добавление 20 новых товаров (текст на англ уже есть) и сео оптимизация этих товаров для продаж на этом портале.
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов51 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Наполнить форум, придать жизнь.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Наполнение сайта контентом . детали по телефону от 200 $Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы сделали интернет-магазин на основе готового решения. Теперь нам нужно разместить красивые изображения в каждую из категорий. Вот сюда: http://prntscr.com/fn5bqa Хорошо, если вы дизайнер и сможете сделать немного больше, чем просто найти и вставить соответсвуещее разделу изображения, ...Завершен6 лет назад
Надо рассортировать шутки из группы https://vk.com/humorial по категориям: 1. шутки про школу 2. шутки про девушек (шутки про женщин) 3. шутки про детей 4. шутки про котов 5. шутки про погоду 6. шутки про друзей 7. шутки про работу 8. шутки про маму 9. ...Завершен6 лет назад
- $10
ЕСТЬ сайт на Joomla 3 drevenn.ru. Пиломатериалы. НУЖНО обновить/ заменить ассортимент. Прилагаю прайс. - Полок - Вагонка липа - Доска строганая - Рейка строганая - Брусок строганый - Брус строганый - Погонаж (доборные элементы) Формат наполнения сделать ...Завершен6 лет назад
- $170
ТРЕБОВАНИЕ: ============================== [list=1][*] Женщина; [*]Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом (от 1 года); [*]Умение грамотно и интересно писать; [*]Знание редактора WordPress, работать с фото: коллажи, изменить размеры и т.п.; [*]Умение искать информацию в сети; [*]Желательно образование, журналистика или филологическое; [*]Доступность в скайпе или по телефону; [*]Желание ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо осуществить ряд действий в предлагаемом заказчике списке, а именно:1. Разместить объявления в имеющихся аккаунтах (около 10);2. Создать новые аккаунты, наполнить информацией о компании и добавить объявления (около 40)В каждый аккаунт 6 объявлений. Желательно уложиться ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно скорректировать контент на 6 страницах. Размер контента в среднем 1500 - 2000 символов на странице. Форматирование должно остаться такое же как и сейчас на сайте. Пример страницы во вложении. Жду цену и сроки.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо добавить текстовые описания к топовым товарам от Samsung и Apple. Текст берем просто из интернет. Пишите желаемю цену за позицию.Завершен6 лет назад