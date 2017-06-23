Требуется наполнить справочник нужными данными

Задание несложное. По инструкции. Идеально подходит для тех, у кого нет особого опыта. НО! Работаем только с грамотными ответственными людьми, с хорошим знанием письменного русского языка, с теми, кто не пропадает на неделю и ценит свое время и время других. Оплата договорная.