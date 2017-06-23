Контент менеджер для образовательного портала (Украина)

$500
Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок202 просмотра
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Ищу контент менеджера образовательного портала https://need4study.com для локации - Украина

Обязанности:

  • Поиск и публикация контента образовательной тематики (статьи, новости) по Украине на украинском языке => минимум: 1 новость в день,  1 статья в неделю
  • Поиск и обновление информации об учебных заведениях Украины (описание, фото, параметры, контакты и т.д.) => минимум: 10  учебных заведений в день
Обновление через панель администратора

Требования:

  • Носитель украинского языка
  • Умение находить информацию
  • Аккуратность
  • Внимание к мелочам
Условия:

Оплата через WebMoney в рублях (30 000) по схеме:

  • 50% - 1 число месяца
  • 50% - 15 число месяца
Еженедельный отчет со списком обновленных учебных заведений
6 лет назад
guest_14911499997882
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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