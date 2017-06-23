Здравствуйте, Необходимо наполнить магазин на Etsy.com. (LovesSwimwear) Задача - добавление 20 новых товаров (текст на англ уже есть) и сео оптимизация этих товаров для продаж на этом портале.
Контент менеджер для образовательного портала (Украина)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу контент менеджера образовательного портала https://need4study.com для локации - Украина
Обязанности:
- Поиск и публикация контента образовательной тематики (статьи, новости) по Украине на украинском языке => минимум: 1 новость в день, 1 статья в неделю
- Поиск и обновление информации об учебных заведениях Украины (описание, фото, параметры, контакты и т.д.) => минимум: 10 учебных заведений в день
Требования:
- Носитель украинского языка
- Умение находить информацию
- Аккуратность
- Внимание к мелочам
Оплата через WebMoney в рублях (30 000) по схеме:
- 50% - 1 число месяца
- 50% - 15 число месяца
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