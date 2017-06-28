Изменить цены на сайте

Здравствуйте, Необходимо наполнить магазин на Etsy.com. (LovesSwimwear) Задача - добавление 20 новых товаров (текст на англ уже есть) и сео оптимизация этих товаров для продаж на этом портале.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужно изменить цены на объекты на многостраничном сайте на n-ную сумму в зависимости от категории
Сайт без админ панели, нужно будет редактировать страницы через ftp
Всего 150-160 объектов + 5 страниц с общей информацией об объектах из каждой категории
Подробную информацию и описание задания отправлю выбранному кандидату
Срок - 1 день
Бюджет предлагайте
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