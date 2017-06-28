Изменить цены на сайте

Доброго времени суток!

Нужно изменить цены на объекты на многостраничном сайте на n-ную сумму в зависимости от категории

Сайт без админ панели, нужно будет редактировать страницы через ftp

Всего 150-160 объектов + 5 страниц с общей информацией об объектах из каждой категории

Подробную информацию и описание задания отправлю выбранному кандидату

Срок - 1 день

Бюджет предлагайте