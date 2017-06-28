Изменить цены на сайте

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок279 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужно изменить цены на объекты на многостраничном сайте на n-ную сумму в зависимости от категории

Сайт без админ панели, нужно будет редактировать страницы через ftp

Всего 150-160 объектов + 5 страниц с общей информацией об объектах из каждой категории

Подробную информацию и описание задания отправлю выбранному кандидату

Срок - 1 день

Бюджет предлагайте

6 лет назад
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
18 часов назад
6 лет назад
$35
1 день
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