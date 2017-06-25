Разместить объявления на 150 полезных площадках для рекламы бизнеса

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки234 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Занимаемся производством мебели в стиле "под старину". Вот наш сайт(интернет магазин): www.artrusichi.ru/

Нужно разместить объявления 150 полезных площадках для рекламы бизнеса (например вот эти https://goo.gl/piwT9h)

Текст объявления предоставим (презентация для образца во вложении)

Мы нацелены на 4 группы клиентов:

1)  кафе, рестораны, базы отдыха.

2) Магазины мебели

3) Дизайнеры, архитекторы которые могут предлагать нашу мебель

4) Розничные продажи 

ДОСТАВКА наших товаров БЕСПЛАТНО по всей европейской части России.!! 

Предложите свои условия оплаты.

6 лет назад
guest_14818960209899
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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