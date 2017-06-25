Здравствуйте, Необходимо наполнить магазин на Etsy.com. (LovesSwimwear) Задача - добавление 20 новых товаров (текст на англ уже есть) и сео оптимизация этих товаров для продаж на этом портале.
Разместить объявления на 150 полезных площадках для рекламы бизнеса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаемся производством мебели в стиле "под старину". Вот наш сайт(интернет магазин): www.artrusichi.ru/.
Нужно разместить объявления 150 полезных площадках для рекламы бизнеса (например вот эти https://goo.gl/piwT9h)
Текст объявления предоставим (презентация для образца во вложении)
Мы нацелены на 4 группы клиентов:
1) кафе, рестораны, базы отдыха.
2) Магазины мебели
3) Дизайнеры, архитекторы которые могут предлагать нашу мебель
4) Розничные продажи
ДОСТАВКА наших товаров БЕСПЛАТНО по всей европейской части России.!!
Предложите свои условия оплаты.
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