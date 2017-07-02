Наполнение сайта

$12
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки257 просмотров
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6 лет назад
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mukylun
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$12
2 дня
Все отлично, задание выполнено быстро и качественно, все уточнения принимались, общение адекватное. Сотрудничеством доволен!
Задание понятное, все вопросы решались сразу, оплата своевременная. Рекомендую!
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