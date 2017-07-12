Нужно собрать компании для справочника и разместить на сайте

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок239 просмотров
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Сайт на вордпрессе, там есть справочник компаний. Будет дана инструкция, как искать и как переносить на сайт данные компаний из интернета. Все очень несложно. Нужно добавить 50 компаний, если все ок - то будете его и дальше наполнять, там сотни компаний надо вносить.

Добавление одной компании занимает 5-6 минут, ничего писать не надо, все по шаблонам. 

Обязательно нужно знать вордпресс, чтобы не путаться там.

Жду от вас цену за 50 компаний и срок.

6 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Valeriia174
Валерия 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$11
2 дня
Все отлично сделано, спасибо! Работаем и дальше.
Корректно поставленная задача, мгновенная оплата. Сотрудничеством полностью довольна.
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