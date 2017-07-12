Нужно собрать компании для справочника и разместить на сайте

Сайт на вордпрессе, там есть справочник компаний. Будет дана инструкция, как искать и как переносить на сайт данные компаний из интернета. Все очень несложно. Нужно добавить 50 компаний, если все ок - то будете его и дальше наполнять, там сотни компаний надо вносить.

Добавление одной компании занимает 5-6 минут, ничего писать не надо, все по шаблонам.

Обязательно нужно знать вордпресс, чтобы не путаться там.

Жду от вас цену за 50 компаний и срок.