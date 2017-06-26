Написание и публикация коротких статей и ярких вирусных заголовков

$168
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок237 просмотров
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Работа на постоянной основе. Почему ищем только девушку на эту должность – по опыту, они придумывают более интересные заголовки, да и аудитория нашего проекта – женская. 

В чем будет заключаться суть вашей работы:

  • находим вирусную новость или видео (список конкурентов предоставим, видео инструкцию по работе также предоставим).
  • придумываем к ней яркий вирусный заголовок (это самое важное!), делаем описание на 3-4 абзаца (описание делаем своими словами, уникальность не проверяем) и добавляем картинку.
  • публикуем эту новость на сайте (сайт на Wordpress, если вы ни разу не работали с этой системой - не переживайте, ничего сложного нет.. не сложнее, чем добавить запись Вконтакте :) )
  • ссылку на опубликованную новость добавляем на нашей странице в Фейсбуке.
За поиск, публикацию и работу в нашей группе фейсбук платим от 10 000 рублей в месяц + бонусы (о бонусах более подробно расскажем исполнителю).

В день нужно делать 12 статей. В праздники и будни - статей будет меньше. Публикации можно планировать заранее, так что вы можете запланировать утром или вечером публикации и весь день заниматься другими делами :).Работа интересная, нет жестких требований по уникальности текста.  

Примеры таких вирусных статей:

https://www.facebook.com/slonn.me/posts/1752540861711500

http://slonn.me/on-pytalsya-nauchit-svoego-kota/

https://www.facebook.com/slonn.me/posts/1751974598434793

http://slonn.me/skandal-v-seme-kartunkovoj/

https://www.facebook.com/layknicom/posts/1422198817846564

http://laykni.com/piter-i-xetti/

(сайты не наши, просто показываем, что нужно будет делать).

От вас требуется только ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ и уделять работе 4-5 часов в день! А всему остальному мы вас научим! 

Теперь перейдем к тестовому заданию: 

Видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=hPHYz6RV_L4

Видео 2: https://www.youtube.com/watch?v=i46h9dAaDfo

Нужно придумать вирусный заголовок к каждому из роликов и написать 3 абзаца описания. 

Обратите внимание: самое важное - это вирусный яркий заголовок, на который люди будут кликать. Описание играет меньшую роль.

На основе тестового задания, я выберу человека, с которым будем работать на постоянной основе.

Ваши заявки передавайте в комментариях к этому заданию или же мне в личку.

6 лет назад
anarhiya513
Дмитрий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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