Здравствуйте, Необходимо наполнить магазин на Etsy.com. (LovesSwimwear) Задача - добавление 20 новых товаров (текст на англ уже есть) и сео оптимизация этих товаров для продаж на этом портале.
Написание и публикация коротких статей и ярких вирусных заголовков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа на постоянной основе. Почему ищем только девушку на эту должность – по опыту, они придумывают более интересные заголовки, да и аудитория нашего проекта – женская.
В чем будет заключаться суть вашей работы:
- находим вирусную новость или видео (список конкурентов предоставим, видео инструкцию по работе также предоставим).
- придумываем к ней яркий вирусный заголовок (это самое важное!), делаем описание на 3-4 абзаца (описание делаем своими словами, уникальность не проверяем) и добавляем картинку.
- публикуем эту новость на сайте (сайт на Wordpress, если вы ни разу не работали с этой системой - не переживайте, ничего сложного нет.. не сложнее, чем добавить запись Вконтакте :) )
- ссылку на опубликованную новость добавляем на нашей странице в Фейсбуке.
В день нужно делать 12 статей. В праздники и будни - статей будет меньше. Публикации можно планировать заранее, так что вы можете запланировать утром или вечером публикации и весь день заниматься другими делами :).Работа интересная, нет жестких требований по уникальности текста.
Примеры таких вирусных статей:
https://www.facebook.com/slonn.me/posts/1752540861711500
http://slonn.me/on-pytalsya-nauchit-svoego-kota/
https://www.facebook.com/slonn.me/posts/1751974598434793
http://slonn.me/skandal-v-seme-kartunkovoj/
https://www.facebook.com/layknicom/posts/1422198817846564
http://laykni.com/piter-i-xetti/
(сайты не наши, просто показываем, что нужно будет делать).
От вас требуется только ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ и уделять работе 4-5 часов в день! А всему остальному мы вас научим!
Теперь перейдем к тестовому заданию:
Видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=hPHYz6RV_L4
Видео 2: https://www.youtube.com/watch?v=i46h9dAaDfo
Нужно придумать вирусный заголовок к каждому из роликов и написать 3 абзаца описания.
Обратите внимание: самое важное - это вирусный яркий заголовок, на который люди будут кликать. Описание играет меньшую роль.
На основе тестового задания, я выберу человека, с которым будем работать на постоянной основе.
Ваши заявки передавайте в комментариях к этому заданию или же мне в личку.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем ответственную сотрудницу 20-50 лет с опытом работы копирайтером или журналистом на постоянную работу с вирусным контент-проектом для женщин, развлекательной тематики! [b] В обязанности соискательницы будет входить: [/b]поиск вирусных новостей на зарубежных сайтах и сайтах конкурентов (список ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на вордпрессе, там есть справочник компаний. Будет дана инструкция, как искать и как переносить на сайт данные компаний из интернета. Все очень несложно. Нужно добавить 50 компаний, если все ок - то будете его ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Занимаемся производством мебели в стиле "под старину". Вот наш сайт(интернет магазин): [url=https://www.artrusichi.ru/]www.artrusichi.ru/[/url]. Нужно разместить объявления 150 полезных площадках для рекламы бизнеса (например вот эти [url=https://goo.gl/piwT9h]https://goo.gl/piwT9h[/url]) Текст объявления предоставим (презентация для образца во вложении) Мы нацелены на 4 группы клиентов: 1) кафе, рестораны, ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Подробное описаниеНайти информацию о всех проектах в отрасли blockchain и внести их в таблицу, заполнив необходимые поля.минимум 2000 шт. язык: английский, русскийНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Нужно изменить цены на объекты на многостраничном сайте на n-ную сумму в зависимости от категории Сайт без админ панели, нужно будет редактировать страницы через ftp Всего 150-160 объектов + 5 страниц с общей информацией об ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Сайт на БМ Шоп. Для начала нужно добавить 250 карточек. 4р карточка Фото, описание, цена копи/паст с сайта донора. Атрибуты, характеристики добавлять не надо. очень легкое добавление товаровНаполнение сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Ищу контент менеджера образовательного портала [url=https://need4study.com]https://need4study.com[/url] для локации - Украина [b]Обязанности:[/b] [list][*] Поиск и публикация контента образовательной тематики (статьи, новости) по Украине на украинском языке => минимум: 1 новость в день, 1 статья в неделю[*]Поиск и обновление информации ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим контент менеджер для корректировки артикулов на сайте. Работу необходимо сделать завтра. Оплата 5$ В час. Работы на несколько часов. В дальнейшем будет достаточно много уже несрочной работы по контенту сайта и eBay страницы.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разместить отзывы на Google Play. Оплата хорошаяНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад