Требуется помощник для постоянной работы на развлекательный сайт.Желательно владение английским языком. Необходимые навыки:1. Умение писать интересные тексты (копирайтинг), рерайт. 2. Придумывать цепляющие заголовки3. Работать в редакторе ВордпрессВ обязанности будет входить:1. Поиск вирусных постов2. Написание статей и рерайт.3. ...
Вручную обработать и исправить таблицу, около 500 товаров, 7руб/товар.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
=== ПРИЕМ ЗАЯВОК ЗАКРЫТ ===
Здравствуйте. Есть задача для двух исполнителей по ручной сортировке таблицы.
Работа не очень технологичная. Но нужная.
Что есть:
Плохо оформленный в таблицу список товаров, где почти все характеристики каждого товара - в одной ячейке сплошным текстом.
Что должно быть:
Сделать красивую таблицу с товарами, названиями, артикулами и характеристиками, где один столбец - это одно значение.
Как сделать:
Вручную, по определенным правилам. Образцы предоставим и объясним. Почти всю работу мы поясним. Сомнительные случаи нужно будет помечать отдельно.
Важно, чтобы одни и те же параметры были записаны одинаково.
То есть, например, не должно быть в одной ячейке "1920x1080", в другой "1920 × 1080", в третьей "FullHD", а в четвёртой "Full HD". Запись одинаковых параметров должна выглядеть одинаково!
Характеристики товаров не парсятся. Всё нужно будет сделать вручную.
Количество наименований: всего около 500.
Сумма к оплате: 7 рублей за позицию => всего получится около 3500-4000 руб.
Срок: 2-4 дня, с учетом диалогов и обсуждений.
Когда всё будет готово, будет еще одна или несколько доработок на сумму 1000-3000 руб.
Важно: внимание к деталям, умение погрузиться в монотонную работу, навыки копипаста в экселе.
=== ПРИЕМ ЗАЯВОК ЗАКРЫТ ===
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $168
Работа на постоянной основе. Почему ищем только девушку на эту должность – по опыту, они придумывают более интересные заголовки, да и аудитория нашего проекта – женская. В чем будет заключаться суть вашей работы: [list=1][*]находим вирусную новость или ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем ответственную сотрудницу 20-50 лет с опытом работы копирайтером или журналистом на постоянную работу с вирусным контент-проектом для женщин, развлекательной тематики! [b] В обязанности соискательницы будет входить: [/b]поиск вирусных новостей на зарубежных сайтах и сайтах конкурентов (список ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на вордпрессе, там есть справочник компаний. Будет дана инструкция, как искать и как переносить на сайт данные компаний из интернета. Все очень несложно. Нужно добавить 50 компаний, если все ок - то будете его ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Занимаемся производством мебели в стиле "под старину". Вот наш сайт(интернет магазин): [url=https://www.artrusichi.ru/]www.artrusichi.ru/[/url]. Нужно разместить объявления 150 полезных площадках для рекламы бизнеса (например вот эти [url=https://goo.gl/piwT9h]https://goo.gl/piwT9h[/url]) Текст объявления предоставим (презентация для образца во вложении) Мы нацелены на 4 группы клиентов: 1) кафе, рестораны, ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Подробное описаниеНайти информацию о всех проектах в отрасли blockchain и внести их в таблицу, заполнив необходимые поля.минимум 2000 шт. язык: английский, русскийНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Нужно изменить цены на объекты на многостраничном сайте на n-ную сумму в зависимости от категории Сайт без админ панели, нужно будет редактировать страницы через ftp Всего 150-160 объектов + 5 страниц с общей информацией об ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Сайт на БМ Шоп. Для начала нужно добавить 250 карточек. 4р карточка Фото, описание, цена копи/паст с сайта донора. Атрибуты, характеристики добавлять не надо. очень легкое добавление товаровНаполнение сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Ищу контент менеджера образовательного портала [url=https://need4study.com]https://need4study.com[/url] для локации - Украина [b]Обязанности:[/b] [list][*] Поиск и публикация контента образовательной тематики (статьи, новости) по Украине на украинском языке => минимум: 1 новость в день, 1 статья в неделю[*]Поиск и обновление информации ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим контент менеджер для корректировки артикулов на сайте. Работу необходимо сделать завтра. Оплата 5$ В час. Работы на несколько часов. В дальнейшем будет достаточно много уже несрочной работы по контенту сайта и eBay страницы.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад