Вручную обработать и исправить таблицу, около 500 товаров, 7руб/товар.

=== ПРИЕМ ЗАЯВОК ЗАКРЫТ ===

Здравствуйте. Есть задача для двух исполнителей по ручной сортировке таблицы.

Работа не очень технологичная. Но нужная.

Что есть:

Плохо оформленный в таблицу список товаров, где почти все характеристики каждого товара - в одной ячейке сплошным текстом.

Что должно быть:

Сделать красивую таблицу с товарами, названиями, артикулами и характеристиками, где один столбец - это одно значение.

Как сделать:

Вручную, по определенным правилам. Образцы предоставим и объясним. Почти всю работу мы поясним. Сомнительные случаи нужно будет помечать отдельно.

Важно, чтобы одни и те же параметры были записаны одинаково.

То есть, например, не должно быть в одной ячейке "1920x1080", в другой "1920 × 1080", в третьей "FullHD", а в четвёртой "Full HD". Запись одинаковых параметров должна выглядеть одинаково!

Характеристики товаров не парсятся. Всё нужно будет сделать вручную.

Количество наименований: всего около 500.

Сумма к оплате: 7 рублей за позицию => всего получится около 3500-4000 руб.

Срок: 2-4 дня, с учетом диалогов и обсуждений.

Когда всё будет готово, будет еще одна или несколько доработок на сумму 1000-3000 руб.

Важно: внимание к деталям, умение погрузиться в монотонную работу, навыки копипаста в экселе.

=== ПРИЕМ ЗАЯВОК ЗАКРЫТ ===