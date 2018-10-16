Название архитектурного бюро/фирмы/группы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен30 заявок1124 просмотра
#1$20

Сфера деятельности: арх.проектирование, дизайн интерьеров, конструктивные решения. Должно звучать лаконично, твердо, солидно. Легко запоминающееся для человеков старшего поколения.  Язык английский, русский, украинский. В остальном полная свобода. О проверке на оригинальность думаю писать не стоит. Спасибо всем, кому будет интересно взять участие. 

7 лет назад
webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Победитель конкурса

faithful
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
Спасибо
Все отлично.

Заявки фрилансеров

faithful
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1