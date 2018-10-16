Добрый день! Необходимо разработать название и слоган детского магазина - запоминающие и смысловое, может чтобы от названия возникали какие-то ассоциации с детьми, модой, одеждой и т.д. Магазин ориентирован на детей от 1 года до ...
Название архитектурного бюро/фирмы/группы
Сфера деятельности: арх.проектирование, дизайн интерьеров, конструктивные решения. Должно звучать лаконично, твердо, солидно. Легко запоминающееся для человеков старшего поколения. Язык английский, русский, украинский. В остальном полная свобода. О проверке на оригинальность думаю писать не стоит. Спасибо всем, кому будет интересно взять участие.
Победитель конкурса
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