Разработать название для объединения производителей натур. продуктов

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен26 заявок681 просмотр
#1$30
#2$7

Объявляется конкурс на лучшее название для организации, либо объединения организаций, производящих продукты без химических добавок (производитель натуральных продуктов). Примеры возможных названий приведены ниже (но они не подходят в силу их неуникальности).

Требования:

- Название может состоять из нескольких слов, например "Натуральные продукты" , "Экологические продукты" , "Союз экопроизводителей" и тд,

либо сокращения подобных слов, например "ЭкоТовар", "ЭкоПродукт", "Экосоюз", "Экопланета" , "ЭКОТЕРРА", "НАТУРАЛИС", "ЗАПОВЕДНИК", "СИЛА ПРИРОДЫ" , "ЭКОСИЛА" , "ЭКОТОРГ"

либо их комбинацию, например "ЭкоСтиль жизни".

- Название должно быть написано на русском языке, звучать грамотно (без  орфографических ошибок составляющих его слов, а в случае с транскрипцией - без ошибок в транскрипции), легко прозносимым, легко запоминающимся;

- название должно вызывать ассоциацию с натуральными продуктами - продуктами без химических добавок.

- предлагаемого названия не должно быть в реестре юр.лиц - проверка по ссылке: https://egrul.nalog.ru/

- не подходят названия, которые являются частью названий юр.лиц, имеющихся в реестре https://egrul.nalog.ru/,

например: в реестре есть ООО "ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОПЛАНЕТА", поэтому название "Экопланета" использовать нельзя.

- при поиске названия компании в Яндексе и Гугле, не должно быть упоминаний с именно таким названием.

Прошу предлагать ваши варианты в личку или сюда в ленту.

Если в сообщениях будет дублироваться название, которое нам понравится, то победителем будет считаться тот, кто  первым написал понравившееся название.

После проведения конкурса и объявления победителей, исключительные права на использования названий, предложенных победителями (лицами, занявшими 1 и 2 места) , переходят к заказчику конкурса  (ко мне).

Призовой фонд победителю = 30 $,

второе место = 7 $

Срок проведения конкурса: 10 дней, либо ранее - при появлении названия, которое нам понравится.

7 лет назад
igor-ekb
Игорь 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

dmitrykimmy
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
#1
Благодарю за хорошую работу.
Проводили конкурс на нейминг. Выбрали победителя и оплата в срок. Благодарю, за сотрудничество.
Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад
#2
Благодарю за хорошую работу.
Рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dmitrykimmy
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
#1
Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад
#2

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