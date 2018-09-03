Нужно Придумать фирменное название многопрофильной компании Ремонт и отделка квартир, ремонт и отделка коммерческих помещений, монтаж инжинерных коммурникаций, строительство малоэтажных домов подрядные работы на крупном строительстве ...
Разработать название для объединения производителей натур. продуктов
Объявляется конкурс на лучшее название для организации, либо объединения организаций, производящих продукты без химических добавок (производитель натуральных продуктов). Примеры возможных названий приведены ниже (но они не подходят в силу их неуникальности).
Требования:
- Название может состоять из нескольких слов, например "Натуральные продукты" , "Экологические продукты" , "Союз экопроизводителей" и тд,
либо сокращения подобных слов, например "ЭкоТовар", "ЭкоПродукт", "Экосоюз", "Экопланета" , "ЭКОТЕРРА", "НАТУРАЛИС", "ЗАПОВЕДНИК", "СИЛА ПРИРОДЫ" , "ЭКОСИЛА" , "ЭКОТОРГ"
либо их комбинацию, например "ЭкоСтиль жизни".
- Название должно быть написано на русском языке, звучать грамотно (без орфографических ошибок составляющих его слов, а в случае с транскрипцией - без ошибок в транскрипции), легко прозносимым, легко запоминающимся;
- название должно вызывать ассоциацию с натуральными продуктами - продуктами без химических добавок.
- предлагаемого названия не должно быть в реестре юр.лиц - проверка по ссылке: https://egrul.nalog.ru/
- не подходят названия, которые являются частью названий юр.лиц, имеющихся в реестре https://egrul.nalog.ru/,
например: в реестре есть ООО "ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОПЛАНЕТА", поэтому название "Экопланета" использовать нельзя.
- при поиске названия компании в Яндексе и Гугле, не должно быть упоминаний с именно таким названием.
Прошу предлагать ваши варианты в личку или сюда в ленту.
Если в сообщениях будет дублироваться название, которое нам понравится, то победителем будет считаться тот, кто первым написал понравившееся название.
После проведения конкурса и объявления победителей, исключительные права на использования названий, предложенных победителями (лицами, занявшими 1 и 2 места) , переходят к заказчику конкурса (ко мне).
Призовой фонд победителю = 30 $,
второе место = 7 $
Срок проведения конкурса: 10 дней, либо ранее - при появлении названия, которое нам понравится.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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