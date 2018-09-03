Разработать название для объединения производителей натур. продуктов

# 1 — $ 30 # 2 — $ 7

Объявляется конкурс на лучшее название для организации, либо объединения организаций, производящих продукты без химических добавок (производитель натуральных продуктов). Примеры возможных названий приведены ниже (но они не подходят в силу их неуникальности).

Требования:

- Название может состоять из нескольких слов, например "Натуральные продукты" , "Экологические продукты" , "Союз экопроизводителей" и тд,

либо сокращения подобных слов, например "ЭкоТовар", "ЭкоПродукт", "Экосоюз", "Экопланета" , "ЭКОТЕРРА", "НАТУРАЛИС", "ЗАПОВЕДНИК", "СИЛА ПРИРОДЫ" , "ЭКОСИЛА" , "ЭКОТОРГ"

либо их комбинацию, например "ЭкоСтиль жизни".

- Название должно быть написано на русском языке, звучать грамотно (без орфографических ошибок составляющих его слов, а в случае с транскрипцией - без ошибок в транскрипции), легко прозносимым, легко запоминающимся;

- название должно вызывать ассоциацию с натуральными продуктами - продуктами без химических добавок.

- предлагаемого названия не должно быть в реестре юр.лиц - проверка по ссылке: https://egrul.nalog.ru/

- не подходят названия, которые являются частью названий юр.лиц, имеющихся в реестре https://egrul.nalog.ru/,

например: в реестре есть ООО "ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОПЛАНЕТА", поэтому название "Экопланета" использовать нельзя.

- при поиске названия компании в Яндексе и Гугле, не должно быть упоминаний с именно таким названием.

Прошу предлагать ваши варианты в личку или сюда в ленту.

Если в сообщениях будет дублироваться название, которое нам понравится, то победителем будет считаться тот, кто первым написал понравившееся название.

После проведения конкурса и объявления победителей, исключительные права на использования названий, предложенных победителями (лицами, занявшими 1 и 2 места) , переходят к заказчику конкурса (ко мне).

Призовой фонд победителю = 30 $,

второе место = 7 $

Срок проведения конкурса: 10 дней, либо ранее - при появлении названия, которое нам понравится.