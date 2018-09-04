Нейминг для студии дизайна

  1. Биржа фриланса
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Завершен13 заявок224 просмотра

Сфера деятельности:

- брендирование (айдентика)

- дизайн интерьеров

- отделочные работы

Необходимо разработать название для студии дизайна. Также необходим слоган.

7 лет назад
DPSkz
Ильяс 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад
$30
3 дня
Наш первый опыт сотрудничества со Стасом оказался весьма положительным и продуктивным! В первом же раунде были предложены несколько названий (более 30!), из которых выбрали наиболее подходящее. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкий бриф и быстрая оплата. Рад был сотрудничеству, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад

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